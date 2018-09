Volo Dubai - New York, 10 persone colte da malore in quarantena al Jfk

Un volo Emirates proveniente da Dubai e arrivato a New York è stato messo in quarantena all'aeroporto Jfk dopo che molti passeggeri si sono sentiti male a bordo. Secondo la compagnia aerea, circa 10 passeggeri del volo EK203 si sono sentiti male. In un tweet, la compagnia aerea precisa che “all'arrivo, come precauzione”, i passeggeri malati sono stati assistiti dalle autorità sanitarie locali. Tra le ipotesi principali quella di un'intossicazione alimentare. “Tutti gli altri” passeggeri saranno sbarcati a breve. La sicurezza dei nostri clienti è la priorità'', precisa Emirates.

L’emergenza in volo

Il volo partito da Dubai è atterrato a New York alle 9.18 del mattino. La polizia di New York sta monitorando "l'emergenza medica”. Le prime indiscrezioni parlavano di circa 100 passeggeri che si erano sentiti male. I malati sono stati sottoposti a esami da parte delle autorità del Centers for Diseases Control and Prevention. L'allarme - secondo ricostruzioni iniziali - sarebbe scattato in volo, quando almeno due persone sarebbero state colpite da febbre e decine di altre avrebbero iniziato a tossire: il pilota preoccupato avrebbe quindi allertato le autorità.

Le possibili spiegazioni dei malesseri

Due le principali ipotesi per i malori emerse nelle ultime ore: secondo la Cbs, che cita alcune fonti, sarebbe stata un'intossicazione alimentare a far ammalare improvvisamente i passeggeri del volo. Eric Phillips, il portavoce del sindaco di New York Bill de Blasio, su Twitter afferma invece che il velivolo ha fatto una sosta a Mecca prima di partire per New York e questo potrebbe aver esposto i passeggeri all'epidemia di influenza in corso alla Mecca.

