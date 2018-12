Tanzania, morti un turista italiano e tre spagnoli in incidente d'auto

Un turista italiano e tre spagnoli sono morti in un incidente stradale in Tanzania. A riferire la notizia sono state le autorità locali, secondo cui il minibus sul quale i quattro viaggiavano si è schiantato contro un camion nel nord del Paese.

Morti quattro turisti, una guida e il conducente

Secondo il quotidiano The Citizen, l'incidente è avvenuto nei pressi di Nanja, una città che si trova nel nord della Tanzania, vicino ad Arusha, all'interno dei parchi nazionali di Serengeti e Maswa. Il gruppo viaggiava da Arusha verso il parco nazionale Tarangire. Il commissario distrettuale, Iddi Kimanta, ha dichiarato a The Citizen che le salme delle vittime sono state portate all'ospedale del Monte Meru ad Arusha. "Il veicolo su cui viaggiavano i turisti è stato distrutto, l'incidente è stato molto grave". Nell'impatto sono rimasti uccisi anche una guida e il conducente del mezzo. Il governo della Tanzania, in un comunicato, si è detto "profondamente addolorato" per la morte dei quattro turisti e dei loro accompagnatori. Al momento la polizia sta ancora indagando per capire quali siano state le cause dell'incidente.