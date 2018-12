Wikileaks, scomparso in Norvegia il cofondatore Arjen Kamphuis

E' scomparso in Norvegia il cofondatore di Wikileaks Arjen Kamphuis. L'informatico olandese, 47 anni, è stato visto per l’ultima volta lo scorso 20 agosto mentre lasciava il suo hotel a Bodo, nel nord del paese scandinavo, con in tasca un biglietto del treno per raggiungere Trondheim. Di Kamphuis si sono perse le tracce nel tratto che collega Bodo a Trondheim, tra le montagne di Norvegia innevate anche d’estate, a circa 2000 chilometri dal Polo Nord. Tra le due località norvegesi ci sono circa 10 ore di tragitto. Ma a Trondheim - dove il 22 agosto lo attendeva un volo per tornare in Olanda – Kamphuis non è mai arrivato.

Chi è Arjen Kamphuis

Arjen Kamphuis si trovava in Scandinavia da diversi giorni per passare alcuni giorni di vacanza. Il suo nome è noto nel settore informatico non solo come uno dei massimi esperti al mondo di cybersicurezza e protezione dei dati personali sul web ma soprattutto in quanto uno dei fondatori – insieme a Julian Assange - di Wikileaks, l’organizzazione internazionale senza scopi di lucro che da anni riceve e carica sul web in modo anonimo documenti coperti da segreto.

Scomparsa misteriosa o incidente?

Considerato il ruolo attivo di Kamphuis nella diffusione on line dei file di Wikileaks, che tanto ha fatto imbufalire l’amministrazione statunitense e i vertici della Cia nel 2011, c'è chi non esclude un possibile collegamento tra l’attività di hackeraggio portata avanti negli anni da Kamphuis e la sua scomparsa. Sul web c’è chi immagina l’uomo impegnato in qualche “missione segreta” o chi lo ipotizza vittima della vendetta dei servizi segreti statunitensi. Si tratta di un possibile incidente o può davvero ravvisarsi qualcosa di sospetto nella scomparsa di Arien Kamphius? A scorrere i tweet pubblicati on line, i colleghi di Wikileaks sembrano propendere per la prima ipotesi, tanto da definire “strana” la scomparsa mentre sul web hanno lanciato l’hashtag #FindArjen, chiedendo a chiunque sappia qualcosa di farsi avanti. Decisamente di diverso avviso la polizia norvegese che in conferenza stampa ha fatto sapere di non ravvisare particolari elementi sospetti nella scomparsa dell’informatico olandese.