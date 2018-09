Funerali John McCain: presenti Bush e Obama, Trump grande assente

A Washington è il giorno dell’ultimo saluto al senatore John McCain (CHI ERA), morto lo scorso 25 agosto all'età di 81 anni dopo una lunga lotta contro un tumore al cervello. Ai funerali, organizzati nella National Cathedral, sono presenti anche gli ex presidenti degli Stati Uniti George W. Bush e Barack Obama, che parleranno durante la funzione. Assente invece l'attuale inquilino della Casa Bianca, Donald Trump, che non è andato neanche alla camera ardente (così come chiesto espressamente dal defunto) e al quale la figlia di McCain, Meghan, ha lanciato un affondo: "L'America di mio padre non ha bisogno di diventare grande di nuovo perché è sempre stata grande" (in riferimento allo slogan della campagna elettorale del tycoon “Make America Great Again ndr).

Ivanka Trump presente alla cerimonia

Tra gli ex presidenti presenti alla cerimonia anche Bill Clinton con la moglie Hillary, mentre a rappresentare l'attuale amministrazione ci sono il capo del Pentagono James Mattis e il chief of staff della Casa Bianca, John Kelly. La famiglia Trump presenzia con Ivanka e il marito Jared Kushner. A porgere l’ultimo saluto al senatore repubblicano anche gli ex vicepresidenti Al Gore e Dick Cheney, gli ex segretari di Stato Madeline Albright, John Kerry e Henry Kissinger e l’icona di Hollywood, Warren Beatty.

Bush: “Amava la libertà”

Il primo degli ex presidenti a intervenire è stato George W. Bush, che ha sottolineato le virtù del senatore repubblicano, affermando inoltre che era un uomo "onorevole. Riconosceva sempre che i suoi oppositori erano pure patrioti ed esseri umani. Amava la libertà con la passione di un uomo che ne conosceva l'assenza".

L’intervento della figlia Meghan

La figlia di McCain, Meghan, si è commossa mentre ricordando il padre, il politico, l'eroe di guerra. "L'America di John McCain è l'America di Abraham Lincoln, che rispetta la promessa della Dichiarazione di Indipendenza secondo cui tutti gli uomini sono generati uguali e si battono con tutti gli sforzi per vederla realizzata - ha detto Meghan McCain in un discorso appassionato, a tratti interrotto dalle lacrime - John McCain non sarà caratterizzato dal carcere, dalla Marina, dal Senato, dal partito repubblicano o da uno solo dei fatti della sua vita assolutamente straordinaria. John McCain è stato caratterizzato dall'amore". E ha aggiunto: "Se n'è andata la grandezza americana, quella vera, non la retorica a buon mercato".

Kissinger: “È stato un dono del destino”

Anche l’ex segretario di Stato 95enne Henry Kissinger è intervenuto per ricordare McCain, dicendo che gli Stati Uniti "hanno avuto la fortuna che, in tempi di cruciali prove nazionali, sono emerse alcune grandi personalità. John McCain è stato uno di quei doni del destino".

Data ultima modifica 01 settembre 2018 ore 18:11