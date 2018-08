Creta, il salvataggio di due cuccioli di cane. FOTO

Due cuccioli di golden retriever abbandonati sono stati ritrovati in alcuni cespugli poco lontano da una spiaggia a Creta. Gli animali sono stati recuperati e trasportati in un rifugio locale, come testimonia un video caricato su Storyful.

Il salvataggio

I cuccioli di golden retriever sono stati recuperati da Takis Shelter, un’organizzazione no-profit che gestisce un rifugio per animali nel comune di Ierapetra, sull’isola di Creta. La struttura è diretta da Theoklitos Proestakis, un ex dentista che lo scorso 28 agosto ha immortalato il salvataggio dei cuccioli in un video, postandolo poi su Facebook. Secondo l’uomo, gli animali erano stati abbandonati da almeno due giorni prima del ritrovamento. Dopo averli trasportati al rifugio, i volontari si sono presi cura di loro, ed hanno scoperto che avevano appena 40 giorni di vita.