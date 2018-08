Nel 2050 l'India avrà 330 milioni di abitanti in più della Cina

L'India potrebbe in un futuro non troppo lontano superare la Cina a livello demografico. Lo sostiene un nuovo studio del Population Reference Bureau, un istituto di ricerca demografica indipendente di Washington, citato dal quotidiano Hindustan Times, secondo il quale, entro il 2050, la popolazione indiana supererà del 25% quella cinese. Una previsione che confermerebbe quelle già anticipate anche da altri ricercatori.

Sorpasso già nel 2030?

Ad oggi, l'India conta 1 miliardo e 367 milioni di abitanti, mentre la Cina 1 miliardo e 390 milioni. Secondo i ricercatori, il sorpasso potrebbe già avvenire nel 2030, quando l'India potrebbe trovarsi ad avere già l'8% in più degli abitanti della Cina. Tra il 2030 e il 2050, l'India dovrebbe poi passare da 1 miliardo e 530 milioni a 1 miliardo e 680 milioni di popolazione, mentre la Cina, dopo avere toccato il miliardo e 420 milioni nel 2030, dovrebbe scendere a 1 miliardo e 340 milioni.



Politiche demografiche

Per decenni la Cina ha portato avanti la cosiddetta "politica del figlio unico" per frenare la crescita demografica, ma ora deve contrastare un nuovo problema: l'invecchiamento medio della sua popolazione. Anche in India in realtà l'incremento della popolazione potrebbe rallentare nei prossimi anni. Secondo gli analisti del Population Reference Bureau, la crescita demografica in India, dal 2018 alla metà del 2030, dovrebbe infatti essere dello 0,93%, per poi scendere allo 0,46% tra il 2030 e il 2050. In almeno cinque Stati indiani sono in vigore leggi che limitano le nascite a due figli: la richiesta di allargare questa politica a tutto il subcontinente è stata ripetutamente presentata negli ultimi anni anche a livello nazionale.