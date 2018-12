India, 23 milioni di persone in corsa per 90 mila posti alle ferrovie

In corso in India il più grande concorso pubblico al mondo. In 23 milioni si sono presentati per le selezioni della Indian Railways - le ferrovie dello Stato indiane - che stanno selezionando 90mila persone a tempo indeterminato. Gli iscritti, inizialmente, erano 3o milioni.

Macchinisti, ma anche tecnici e impiegati

Il quotidiano Times of India ha reso noto che 26mila dei 90mila posti sono riservati a macchinisti, mentre gli altri sono destinati ad altri incarichi: tecnici, operai con varie mansioni, elettricisti, impiegati, falegnami, guardarobieri.

1.500 sedi in tutto il Paese

Il concorso, bandito quasi un anno fa, costerà in totale 300 miliardi di rupie, circa 37 milioni di euro. Per permettere a tutti i candidati di svolgere l’esame previsto sono state messe a disposizione 1.500 sedi in tutto il Paese. Per raggiungere le sedi d'esame le Ferrovie hanno offerto il viaggio agli aspiranti ferrovieri, convocati via mail quattro giorni prima della data.

Il test scritto e la prova psicologica

La prova prevede 75 domande a risposta da completare entro 60 minuti. I quesiti sono posti in inglese e in altre 15 lingue parlate nel Paese, e riguardano cinque argomenti: inglese, logica, matematica, scienza e cultura generale. Il test scritto è solo la prima fase del concorso. Chi lo supera dovrà affrontare un’altra prova basata sulle attitudini psicologiche richieste per le diverse mansioni.

Gruppi di Facebook e scuole

Le Indian Railways sono il più grande datore di lavoro del Paese. Dall'annuncio del bando tantissimi giovani hanno iniziato a sperare di assicurarsi un posto fisso, retribuito dignitosamente. Per prepararsi alla prova su Facebook sono stati creati gruppi dedicati, su Youtube sono stati pubblicati video tutorial e online sono centinaia i siti che propongono gli esempi dei test. Il concorso ha sviluppato anche il business delle scuole di preparazione all'esame che sono nate in tutte le città dell'India.