Caso Brennan, ex ufficiali dell’Intelligence si schierano contro Trump

Sessanta ex ufficiali dell'Intelligence statunitense si sono schierati contro la decisione di Donald Trump di revocare il nullaosta di sicurezza all'ex capo della Cia John Brennan, da sempre molto critico nei suoi confronti. Gli ex membri dell'agenzia di spionaggio si sono aggiunti ai dodici dirigenti che avevano firmato una prima lettera contro il provvedimento del presidente americano. "Crediamo che i dirigenti di governo abbiano il diritto di esprimere le loro opinioni", si legge nel testo.



No a test politici



Dopo una prima lettera con 12 aderenti, altri 60 firmatari hanno sottoscritto una dichiarazione per ammonire Trump che il "Paese potrebbe essere indebolito" dalla decisione di Trump, giudicata più di stampo politico che di merito. John Brennan è stato ed è un critico molto severo del presidente Trump, in particolare sui rapporti con la Russia. La nota, che specifica anche come le firme non significhino necessariamente l'approvazione delle opinioni espresse dall'ex direttore Brennan o il modo in cui le ha espresse, è stata firmata da ex membri dell'Intelligence che hanno servito sia sotto amministrazioni repubblicane che democratiche.



Diritto di esprimere la propria visione



Nella nota sottoscritta dagli ex uomini della Cia si ribadisce il diritto a esprimere la propria opinione da parte di ex dirigenti governativi. "Tutti noi crediamo - si legge nel testo - che sia cruciale proteggere le informazioni classificate dalla divulgazione non autorizzata, ma crediamo altrettanto fermamente che ex dirigenti di governo abbiano il diritto di esprimere le loro visioni non classificate su ciò che vedono come questioni critiche di sicurezza nazionale, senza il timore di essere puniti per questo".