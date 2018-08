Beve vino a bordo dell'aereo per Dubai, arrestata con la figlia

Arrestata e finita in carcere insieme alla figlia per un bicchiere di vino. È successo a una donna svedese: ha passato tre giorni dietro le sbarre con la bambina di quattro anni per aver consumato alcolici a bordo dell'aereo Emirates che da Londra l'ha portata a Dubai.

In carcere per un bicchiere di vino

La notizia, scrive The Guardian, è stata resa nota dalla Ong Detained in Dubai, che si occupa di aiutare le persone detenute nel paese arabo. Ellie Holman, una dentista di 44 anni originaria della Svezia che vive a Sevenoaks, nel Kent, con il suo compagno inglese, Gary, e i loro tre figli, è stata arrestata il 13 luglio, al termine di un volo di otto ore a bordo di un aereo della Emirates. La donna è stata posta in custodia cautelare al termine di una discussione con un funzionario dell'immigrazione che contestava la validità del visto in suo possesso. Alla domanda se avesse consumato alcolici a bordo, la donna ha risposto di sì senza sapere che fosse illegale.

Tre giorni in cella

Holman ha raccontato alla Ong quei tre giorni, durante i quali non è riuscita né a mangiare né a dormire. Ha detto che la bambina, senza accesso ai bagni, ha dovuto espletare i propri bisogni sul pavimento della cella. “Non l'ho mai sentita piangere così”, ha affermato la madre. Che ha poi detto di aver ricevuto un materasso “sudicio”, sul quale non è riuscita a chiudere occhio, e del cibo “maleodorante” che né lei né la figlia sono state capaci di mangiare. A Holman è stato anche detto di pulire bagni e e pavimenti. Mentre il personale della prigione avrebbe anche tentato di strapparle le extension dei capelli. Per tre giorni, a madre e figlia è stato vietato di contattare chiunque. Nel frattempo, non avendo ricevuto notizie, il marito è volato a Dubai. La donna è poi stata rilasciata su cauzione e il suo passaporto confiscato fino alla conclusione del caso. Potrebbe passare un anno in attesa del processo.

Alcolici illegali negli Emirati

"Gli Emirati Arabi continuano a mantenere una politica fuorviante, facendo credere che il consumo di alcol sia completamente legale per i visitatori", spiega l'amministratore delegato della Ong Detained in Dubai, Radha Stirling. "I turisti non possono essere biasimati se credono che le loro abitudini alcoliche siano tollerate negli Emirati, ma questo è ben lontano dalla realtà". "È infatti totalmente illegale avere tracce di alcol nel sangue, anche quando questo viene fornito dalla stessa compagnia aerea di Dubai. Chi consuma bevande alcoliche negli hotel, nei bar e nei ristoranti può finire in carcere".