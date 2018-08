Caso Skripal, dagli Usa nuove sanzioni contro la Russia

Il Dipartimento di stato americano ha annunciato sanzioni a Mosca per il caso di Sergei Skripal, l'ex spia russa avvelenata insieme a sua figlia Julia con sostanze chimiche nel marzo scorso a Salisbury, nel Regno Unito. L'accusa rivolta al Cremlino è di aver infranto le regole internazionali con l'uso di un agente nervino, il Novichok, nel tentativo di assassinare i due che oggi sono cittadini inglesi. L’uomo e la figlia furono ritrovati su di una panchina privi di conoscenza e dopo aver rischiato la morte si sono ripresi grazie ad intense cure durante mesi di ricovero in ospedale.

La condanna di Trump

Le sanzioni arrivano dopo che il presidente americano Donald Trump si era schierato con Londra e gli altri alleati nel condannare Mosca per l'attentato, ma finora nessuna misura era stata presa da Washington. Le sanzioni annunciate dal Dipartimento di stato entreranno in vigore fra 15 giorni e sono quelle previste dalla legge del 1991 contro l'uso armi chimiche e biologiche: la stessa utilizzata a marzo per colpire la Corea del Nord accusata di aver usato sostanze chimiche proibite per uccidere il fratellastro di Kim Jong-Un.

Cosa prevedono le sanzioni

I provvedimenti contro Mosca entreranno in vigore in due tranche. La prima scatterà immediatamente e colpirà alcune esportazioni e alcuni finanziamenti, ma l'impatto sarà limitato visto che tali misure si sovrappongono con sanzioni già in vigore contro Mosca, come quelle sulla vendita di armi alla Russia. Molto più grande sarà l'impatto della seconda ondata di sanzioni, fra tre mesi, che prevede il divieto di esportare in Russia beni considerati sensibili dal punto di vista della sicurezza nazionale, come apparecchiature e componenti elettronici o attrezzature per l'aeronautica. Il tutto - spiegano al Dipartimento di stato - potrebbe portare a un taglio da centinaia di milioni di dollari delle future esportazioni Usa in Russia.

La seconda tranche di sanzioni

La seconda tranche della stretta - come prevede la legge - scatterà solo se la Russia non fornirà "assicurazioni credibili" sulla sua volontà di non usare più in futuro armi chimiche e consentirà ispezioni in loco per le necessarie verifiche da parte delle Nazioni Unite. Tutte condizioni che difficilmente saranno accettate dal Cremlino. Il secondo round di sanzioni, infine, potrebbe comprendere anche un downgrade delle relazioni diplomatiche tra Washington e Mosca, il ritiro alla compagnia aerea statale russa Aeroflot dell'autorizzazione a volare negli Usa e il taglio di quasi tutte le relazioni commerciali. Uno scenario che complica e non poco l'organizzazione di un secondo vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin, fortemente voluto dai due leader.