India, monsoni record: pesci nuotano nei corridoi di un ospedale

I monsoni, che da maggio imperversano in India, hanno danneggiato molte abitazioni e continuano a provocare danni. Le autorità locali riferiscono infatti che, in seguito all’allagamento di un ospedale nello stato del Bihar, nel nord-est del paese, i pesci si sono trovati a nuotare nei corridoi della struttura.

L'ospedale allagato

La televisione locale ha mostrato i medici alle prese con l’acqua alta tra le corsie del reparto di terapia intensiva dell’ospedale universitario Nalanda di Patna. Alcuni pazienti sono stati trasportati via, altri si sono sistemati come meglio potevano sui letti in attesa della fine dell’onda di marea. Lo staff della struttura ha cercato di recuperare l’equipaggiamento danneggiato dall’inondazione. “Una parte del piano terra è stata inondata ieri a seguito dell’ostruzione di un tubo in ragione delle forti piogge”, ha detto all’AFP il direttore dell’ospedale Sitaram Prasad.

I danni nel Paese

Oltre 500 persone sono morte quest’anno in India in seguito ad inondazioni, frane e alluvioni nella stagione dei monsoni. Non sono state attuate dal governo soddisfacenti misure di prevenzione e sistemi d’allarme, riporta l'agenzia Reuters. Si attendono ulteriori precipitazioni nella regione di Bihar e nella vicina Uttar Pradesh, dove 80 persone sono morte negli ultimi quattro giorni annegate o in seguito a crolli. La prossima settimana si annuncia piuttosto critica: se il livello dell’acqua continuerà a crescere con consistenza, secondo il commissario per la sicurezza Sanjay Kumar, sarà lecito attendersi un’alluvione. Più di 10mila persone che vivevano presso le rive del fiume Yamuna sono state dislocate quando l’acqua ha oltrepassato il livello di sicurezza.