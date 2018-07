Svizzera, precipita aereo da turismo. Quattro morti

Un aereo da turismo quadriposto Robin è precipitato nella serata di ieri sulle Alpi svizzere. In seguito allo schianto, sono morte quattro persone.

L'incidente



L'incidente è avvenuto a circa 3.300 metri poco sotto il Col Durand, nel cantone del Vallese, non lontano dal confine italiano. A bordo vi erano il pilota e i suoi tre passeggeri, che non sono sopravvissuti allo schianto, come riporta il Corriere del Ticino. Non si conosce la nazionalità delle vittime di cui è in corso l'identificazione.

L'inchiesta



Il velivolo, decollato dall'aeroporto di Sion, stava effettuando un volo turistico e sarebbe dovuto rientrare poco dopo nello scalo di partenza. L'allarme è stato dato alle 17 circa dal dispositivo elettronico del quadriposto alla centrale della Guardia aerea svizzera di Zurigo che ha mobilitato il soccorso alpino Air Zermatt. “Le circostanze dell'incidente non sono ancora state determinate", ha fatto sapere la polizia, che insieme al Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza e al ministero pubblico cantonale ha avviato un'inchiesta.