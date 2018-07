Incidente stradale in Scozia, 2 italiani morti: anche bimbo di 4 anni

Tragedia in Scozia. Un grave incidente stradale è costato la vita a cinque persone, tra cui due italiani: una donna e un bimbo di quattro anni.

La dinamica

Come spiega Sky News, l'incidente è avvenuto poco prima della mezzanotte di giovedì sulla strada A96, tra Aberdeen e Inverness, nella regione del Moray, e ha coinvolto un minibus che trasportava un gruppo di turisti italiani e un fuoristrada a bordo del quale si trovavano le altre tre vittime: un uomo di 63 anni e due donne 69 e 70, tutti scozzesi.

Le vittime

A bordo del minibus Fiat viaggiavano sei persone, tutti italiani: due coppie, una delle quali con due figli piccoli. A perdere la vita sono stati uno dei due bimbi e la donna della coppia che viaggiava da sola. Degli altri occupanti del van, tutti feriti e tutti ricoverati in ospedale, due, entrambi adulti, appaiono in condizioni gravi.

Indagine e soccorsi

La polizia sta indagando sulle cause del tragico incidente, che ha ridotto i due mezzi in parte in ammassi di lamiere. Nel frattempo la Farnesina ha fatto sapere che sta seguendo con la massima attenzione il caso. Il Consolato generale di Edimburgo, in stretto raccordo con il ministero degli Esteri e le autorità locali, sta prestando ogni possibile assistenza ai connazionali e alle loro famiglie. E il console onorario ad Aberdeen si è recato nell'ospedale in cui sono stati ricoverati i connazionali, assistiti fra l'altro anche da un medico italiano che lavora nella città scozzese.