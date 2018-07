Giappone, è morta a 117 anni la persona più anziana del mondo

Chiyo Miyako, la donna più anziana del mondo, è morta in Giappone all'età di 117 anni. Lo ha confermato la prefettura di Kanagawa, a sud di Tokyo, che su richiesta della famiglia, non ha reso note le cause del decesso.

Chi era Chiyo Miyako

Chiyo Miyako era nata il 2 maggio del 1901 ed era diventata la persona più anziana del mondo lo scorso aprile, dopo la morte della connazionale Nabi Tajima, residente sull'isola di Kikai nel Giappone meridionale, scomparsa anche lei all'età di 117 anni. Entrata nel Guinness World Records, che ha certificato il titolo, Chiyo Miyako era chiamata “la dea” dai membri della sua famiglia che oggi la ricorda come una persona amante del dialogo, molto paziente e gentile con gli altri. Secondo il Guinness World Records, una delle caratteristiche della donna è stato il suo grande amore per la calligrafia, passione che ha coltivato fino ai suoi ultimi giorni. Grande mangiatrice di sushi, pare che Miyako nutrisse una particolare predilezione per l'anguilla.

La nuova persona più anziana

In un comunicato diramato dopo la scomparsa della donna, il Guinness ha reso noto che ancora dev'essere confermata l'identità di colui, o colei, che succederà a Miyako come persona più anziana del mondo. Secondo quanto reso noto dal Ministero giapponese della Salute, del Lavoro e del Welfare, pare che il successore sia una donna: Kane Tanaka residente a Fukuoka, sull'isola meridionale di Kyushu, che il 2 gennaio di quest'anno ha spento 115 candeline. Sempre in Giappone, dovrebbe vivere l'uomo più anziano al mondo, tale Masazo Nonaka, che vive nell'isola settentrionale di Hokkaido e ha celebrato il suo 113esimo compleanno lo scorso mercoledì.