Libia, visita a sorpresa del ministro Trenta: incontro con Sarraj

Visita a sorpresa del ministro della Difesa Elisabetta Trenta in Libia, con una missione in giornata. Previsto un faccia a faccia con il premier libico Fayez Sarraj e una tappa anche all’ospedale da campo italiano a Misurata.

Il rientro in Italia stasera

Trenta è atterrata in mattinata all'aeroporto di Tripoli, dove è stata accolta dal suo omologo libico. Dopo l’incontro con il premier Sarraj, e la visita alla struttura ospedaliera, il ministro dovrebbe rientrare in Italia attorno alle 19 e terrà una conferenza stampa all'aeroporto di Ciampino. "La visita in Tunisia e in Libia rientra nell'azione coordinata che la Difesa, assieme agli Interni e agli Esteri, sta portando avanti per la stabilizzazione dell'aera e il contenimento dei flussi migratori", spiegano fonti della Difesa facendo anche riferimento alla visita del 23 luglio di Trenta a Tunisi, dove ha incontrato il presidente Beji Caid Essebsi.