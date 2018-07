Trump-Putin, ecco la nuova copertina del Time

Due volti che si fondono in uno: sono quello di Donald Trump e quello di Vladimir Putin. È questa l’immagine scelta dal Time per la nuova copertina con una creazione della visual artist Nancy Burson. Una scelta, quella del magazine, che vuole rappresentare il particolare momento nella politica estera statunitense, dopo lo storico vertice di Helsinki tra il presidente americano e quello russo. Come scrive Brian Bennett nella cover story della settimana, "dopo un anno e mezzo dall’inizio della sua presidenza, l’enigmatica affinità di Trump per Putin deve ancora essere spiegata". Lo scorso mese la pubblicazione aveva scelto ancora Trump come soggetto della copertina: quella volta il presidente era raffigurato davanti a una bimba che piangeva disperata, immagine simbolo della crisi dei migranti dal Messico.

Le critiche dopo il vertice di Helsinki

La copertina del Time arriva a poca distanza dal meeting dei due leader in Finlandia che si è tenuto il 16 luglio e che ha portato diverse critiche a Trump per via delle sue dichiarazioni sul ruolo della Russia sulle possibili interferenze nelle elezioni americane (LE TAPPE DELLO SCANDALO RUSSIAGATE). Tanto che il presidente americano, poco dopo l’incontro, ha corretto il tiro, parlando di un fraintendimento delle sue parole. "Mi rendo conto che c’è bisogno di una chiarificazione: volevo dire 'non vedo perché' la Russia non debba essere ritenuta responsabile", per le interferenze nelle elezioni americane, ha precisato il tycoon. Trump, prima, aveva smentito l'intelligence Usa negando che fosse stata Mosca a interferire nelle presidenziali americane del 2016 e concordando con Putin sul fatto che l’inchiesta del procuratore Robert Mueller fosse una farsa. La scia di polemiche non ferma il presidente che ha rilanciato mettendo sul tavolo un secondo incontro con Putin, questa volta a Washington, e anche a stretto giro: in autunno. La conferma è arrivata anche dalla Casa Bianca.