Madrid, l'autobus rimane sospeso sul bordo di un ponte: video

Un autobus che rimane pericolosamente sospeso sul bordo di un ponte, dopo che l’autista ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada. E' accaduto a Madrid, in Spagna, domenica scorsa (il 15 luglio).

L’incidente fortunatamente non ha avuto conseguenze: il bus infatti viaggiava senza passeggeri a bordo e il conducente, dopo l’impatto con il guardrail di protezione, è riuscito a mettersi in salvo uscendo da una delle porte centrali dell’autobus. L'uomo ha riportato una lieve contusione a un braccio. Per rimettere il mezzo in carreggiata, come si vede nel video, è stato necessario l’intervento di una gru.

Navetta per il festival musicale Mad Cool

L'incidente si è verificato sull'autostrada urbana M-11, che il conducente stava percorrendo come servizio di navetta per trasportare gli spettatori del festival musicale Mad Cool. L’autista aveva appena fatto scendere gli ultimi passeggeri nella vicina plaza de Castilla. L’autostrada e le vie limitrofe sono rimaste chiuse per diverse ore e per consentire il recupero del bus si è reso stato necessario l’intervento di pompieri e forze dell’ordine.