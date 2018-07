Tensione a Gaza, razzi verso Israele. Raid sulla Striscia

Tensione sulla Striscia di Gaza con lanci di razzi su diverse località israeliane lungo la frontiera. A riferirlo è la radio militare israeliana che spiega anche come gli abitanti abbiano ricevuto l'ordine di chiudersi in casa. Non si segnalano vittime e uno dei razzi è stato intercettato dal sistema di difesa Iron Dome. L’aviazione israeliana ha risposto ai lanci e ha colpito obiettivi di Hamas nel Nord della Striscia, con tre raid aerei nelle ultime ore.

Oltre 60 razzi verso Israele

Secondo il portavoce militare israeliano, dall’alba di oggi i miliziani palestinesi hanno lanciato almeno 60 razzi da Gaza verso il territorio di Tel Aviv di cui una decina intercettati in volo dal sistema di difesa. Si tratterebbe dell'attacco più duro da parte di Hamas negli ultimi quattro anni. La reazione non si è fatta attendere con l’aviazione israeliana che ha colpito decine di obiettivi militari compiendo tre raid dalla nottata di ieri.

Tensione dopo la morte di un 15enne palestinese

Si stima che nella notte tra il 13 e il 14 luglio siano stati lanciati 17 razzi dalla Striscia verso le località israeliane vicine. E con Israele che continua a bombardare le postazioni di Hamas, fra cui anche tunnel "offensivi", il timore è che la tensione possa crescere tra la popolazione all'indomani degli scontri iniziati il 13 luglio, quando migliaia di palestinesi di Gaza si sono lanciati verso i reticolati di confine nell'ambito della cosiddetta 'Marcia del ritorno'. Si sono registrati incidenti gravi in cui un ragazzo palestinese di 15 anni è stato ucciso dal fuoco dei militari e decine di altri dimostranti sono rimasti feriti, colpito anche un ufficiale israeliano da una granata lanciata da uno dei dimostranti. Proprio in reazione a questi incidenti, e a quelli provocati in Israele dai continui lanci da Gaza di aquiloni e di palloni incendiari, l'aviazione di Tel Aviv ha lanciato un'offensiva distruggendo uno dei tunnel e diversi obiettivi di Hamas. Mentre questo attacco era in corso, da Gaza è iniziato il lancio di razzi verso i territori israeliani.