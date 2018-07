Francia, gaffe alla parata: tricolore invertito e incidente tra moto

Come ogni anno, il 14 luglio la Francia celebra la propria festa nazionale. Per la commemorazione della Presa della Bastiglia a Parigi si tiene la tradizionale grande parata militare. Ma quella del 2018 sarà ricordata come la sfilata delle gaffe. Due motociclisti della Guardia Repubblicana sono entrati in collisione nei pressi dell'obelisco della Concorde proprio davanti alla tribuna presidenziale. E la pattuglia acrobatica dell’aeronautica francese ha invertito i colori della bandiera dell'Hexagone nel cielo parigino.

L’errore della bandiera di cattivo presagio

La giornata delle gaffe è stata aperta dai due motociclisti, finiti rovinosamente a terra dopo un contatto quasi comico: la velocità ridotta ha fatto in modo che nessuno si facesse male. Poi è stata la volta degli aerei. I caccia, 9 in tutto, dovevano disegnare il tricolore in aria con tre strisciate blu, bianche e rosse. Invece il primo dei tre aerei del blu ha fatto fuoriuscire un fumo rosso: un errore grossolano in diretta nazionale. Le due gaffe sono state subito rilanciate ironicamente sui social. Per coincidenza, i colori invertiti della bandiera hanno di fatto disegnato sui cieli di Parigi il vessillo della Croazia, che domani sfida la Francia nella finale dei Mondiali in Russia. Per i superstiziosi si tratta di un pessimo presagio.