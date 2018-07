Pakistan, attentato prima delle elezioni: oltre 120 morti

Si aggrava ulteriormente il bilancio delle vittime dell'attentato kamikaze compiuto durante un comizio elettorale a Mastung, nel sud-ovest del Pakistan. Sono almeno 128 i morti, secondo quanto riferito dal prefetto Agha Umar Bungalzai. Il bilancio è destinato a salire ancora, dal momento che sono circa 130 le persone rimaste ferite, alcune in modo molto grave.

Isis rivendica attacco

Il kamikaze si è fatto esplodere durante un comizio del Baluchistan Awami Party (Bap). L'attacco è stato rivendicato dall'Isis, lo riferisce l'agenzia Amaq. Si tratta del più grave di una serie di attentati che ha colpito la campagna elettorale e che ha aumentato i timori per la sicurezza, in vista delle elezioni nazionali del 25 luglio. Appena 48 ore fa un altro kamikaze era entrato in azione a Peshawar mentre era in corso un'altra manifestazione in vista del voto del 25 luglio, uccidendo 20 persone - tra cui anche Haroon Bilour, un leader dell'Anp, partito nazionalista pashtun - e ferendone altre 60.