Wimbledon, Federer eliminato. Novak Djokovic torna in semifinale

Federer eliminato a sorpesa, Novak Djokovic è invece semifinalista di Wimbledon. Il serbo, oggi al 21° posto del ranking, 12esima testa di serie e tre volte vincitore sull'erba londinese, ha battuto nei quarti il giapponese Kei Nishikori (n. 24 del seeding), in quattro set, con il punteggio finale di 6-3, 3-6, 6-2, 6-2. In semifinale incontrerà il vincitore dell'incontro fra l'argentino Juan Martin Del Potro e lo spagnolo Rafael Nadal. Clamoroso successo per Kevin Anderson che ha battuto Roger Federer 2-6, 6-7(5), 7-5, 6-4, 13-11 e approda alla semifinale.

Nole non arrivava in semifinale a Wimbledon dal 2015

Djokovic, ex numero uno del mondo e vincitore a Wimbledon nel 2011, 2014 e 2015, ha dominato il primo set prima di concedere troppo nel secondo al giapponese, al suo primo quarto di finale sull'erba londinese. Poi però il serbo ha concesso solo quattro giochi in due set all'asiatico, numero 28 del ranking. L'ultima volta che Nole è entrato tra i migliori 4 di uno Slam era stato agli US Open del 2016 (quasi due anni fa), mentre l'ultima volta che ha centrato la semifinale del Championships (ottava volta in carriera), ha poi vinto il trofeo. Per il serbo si tratta della 32esima semifinale in un Major.

Eliminato Roger Federer

Si è fermata, invece, la corsa del campione in carica. Roger Federer saluta infatti il torneo di Wimbledon: il campione svizzero, otto volte vincitore a Londra di cui l'ultima l'anno scorso, è stato eliminato ai quarti dal sudafricano Kevin Anderson, numero 8 della classifica Atp, in cinque set dopo aver vinto i primi due: il risultato finale per Anderson è 2-6, 6-7, 7-5, 6-4, 13-11.