Montana, bambino sopravvive nove ore sepolto in un bosco

Un bambino di soli cinque mesi è sopravvissuto per più di nove ore, sepolto da detriti e rami in un bosco nel Montana occidentale, negli Stati Uniti. Il piccolo ha riportato solo danni lievi, nonostante il lungo tempo trascorso all'addiaccio con indosso solo dei vestiti bagnati.

Le ricerche

Come riporta anche il Guardian, le autorità della Missoula County erano state chiamate intorno alle 20 a causa di un uomo che minacciava della gente nell'area nota come Lolo Hot Springs, di competenza della Lolo National Forest. Ed è stato proprio questa persona ad informare i poliziotti di un bambino sepolto nel vicino bosco, senza però saper fornire dettagli utili per localizzarlo. Messa insieme una squadra di soccorso, gli ufficiali si sono addentrati nella foresta. Le ricerche sono andate avanti per sei ore, finché uno dei ricercatori non ha sentito il pianto di un bambino intorno alle 2.30 del mattino. Il piccolo aveva la faccia rivolta verso il suolo, era coperto di rametti e detriti, vestito solo di una tutina bagnata e sporca. La temperatura esterna era di circa 8 gradi.

“Un vero miracolo”

Il piccolo è stato prontamente portato in ospedale dove gli è stato riscontrato solo qualche graffio e delle ecchimosi. Ora è stato affidato alla custodia della Division of Child and Family Services. "Per tutti noi dell'Ufficio dello sceriffo, questo è ciò che può essere definito come un miracolo", si legge in una dichiarazione degli ufficiali. L'uomo che ha segnalato la presenza del bambino ha 32 anni, alcuni precedenti penali e attualmente la sua relazione con il bambino non è stata chiarita.