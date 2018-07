Matrimonio Harry e Meghan: ecco la nota di ringraziamento

Sono passati due mesi dalla celebrazione del matrimonio tra il Principe Harry e Meghan Markle. L'ultima cosa rimasta da fare è ringraziare gli invitati. La coppia reale ha quindi scelto uno scatto speciale da allegare al biglietto con cui dimostrare la propria gratitudine a chi ha condiviso con loro questo giorno speciale.

La foto simbolo e il messaggio

Come riporta People citando l'account Instagram Royal Letters, il biglietto è contrassegnato dallo stemma di Kensington Palace e riproduce il romantico scatto di Harry e Meghan, che li ritrae in bianco e nero seduti su una scalinata, realizzato da Alexi Lubomirski, autore anche delle foto utilizzate dalla coppia reale per annunciare il fidanzamento. Il biglietto conteneva ovviamente anche un messaggio. "Il Duca e la Duchessa del Sussex sono stati sopraffatti da tutti i biglietti e le lettere incredibilmente gentili ricevuti in occasione del loro matrimonio - si legge - e sono anche commossi dal vostro impegno nello scrivere come avete fatto". Continua: "È stato molto premuroso da parte vostra e molto apprezzato da parte delle loro Altezze Reali, che vi inviano i loro migliori auguri".

I ringraziamenti di Kensington Palace

Alcuni giorni dopo aver diffuso le foto ufficiali del matrimonio, anche Kensington Palace ha diffuso una nota per ringraziare tutti coloro che hanno supportato Harry e Meghan nel loro grande giorno. "Il Duca e la Duchessa del Sussex vogliono ringraziare tutti coloro che hanno preso parte alle celebrazioni del loro matrimonio. Si sentono molto fortunati nel poter condividere il loro giorno con tutti coloro che si sono radunati a Windsor e con tutti coloro che hanno guardato il loro matrimonio in tv in tutto il Regno Unito, Commonwealth e nel mondo".