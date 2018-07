Gb, oggi il battesimo di Louis. Assenti la regina e principe Filippo

La Regina Elisabetta II e il Principe Filippo di Edimburgo non prenderanno parte al battesimo del principino Louis. Lo ha comunicato la BBC. Intanto, sono stati diffusi anche altri dettagli relativi alla cerimonia, dal nome dei padrini al singolare regalo di Harry e Meghan.

Grandi assenti



La Regina Elisabetta II e il principe Filippo, 92 e 97 anni, non figurano tra gli ospiti del battesimo del terzogenito di William e Kate, che sarà officiato questo pomeriggio nella Cappella Reale di St James Palace dall'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby. Ad imperdire alla coppia reale di prender parte alla cerimonia, tuttavia, non sarebbero stati problemi di salute: secondo la BBC, infatti, la decisione sarebbe stata presa "da qualche tempo", e sarebbe da imputare ai troppi impegni della Regina.

Il regalo di Harry e Meghan

Al battesimo parteciperanno invece i genitori di Kate e William, ovvero Carlo e Camilla e i coniugi Middleton. Presenti anche Pippa e James Middleton ed Harry e Meghan Marklle. Proprio i duchi del Sussex non avrebbero badato a spese per Louis, regalandogli una prima copia di Winnie the Pooh del valore di 8.000 sterline. Secondo la stampa inglese, i due neosposi avrebbero scelto la preziosa edizione sull'orsetto inventato da A.A. Milne, stampata nel 1926, dopo aver scartato 'Through the looking glass', il seguito di Alice nel paese delle meraviglie, scritto da Lewis Carrol nel 1871, del valore di ben 24.ooo sterline. Pare che lo stesso Harry sia un grande fan di Winnie the Pooh, anche se il suo personaggio preferito da piccolo era Robinson Crusoe.

I padrini di battesimo

Intanto, sono stati resi noti i nomi dei sei i padrini del Principe Louis, scelti tra amici intimi e parenti dei Duchi di Cambridge. Si tratta di Nicholas van Cutsem, Guy Pelly, Harry Aubrey-Fletcher, Lady Laura Meade, Mrs Robert Carter e Lucy Middleton. Il fotografo ufficiale dell'evento sarà Matt Holyoak, che si era già occupato degli scatti per il 70esimo anniversario di matrimonio di Elisabetta II e Filippo. Infine, come da tradizione, Louis indosserà la veste battesimale tradizionale della famiglia reale, o meglio una replica dell’abito che nel 1841 la regina Vittoria commissionò per la sua primogenita.