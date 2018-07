Il Papa: prego per chi si impegna a liberare mari da inquinamento

Nella “Domenica del Mare”, Papa Francesco ha dedicato un pensiero ai marittimi e ai pescatori. Non solo. Il Pontefice ha pregato anche per coloro che combattono l’inquinamento degli oceani. La plastica, in particolare, soffoca i mari di tutto il mondo e rappresenta una delle emergenze ambientali più urgenti (LO SPECIALE SKY, UN MARE DA SALVARE).

Il pensiero per “quanti si impegnano a liberare i mari dall'inquinamento”

“Oggi ricorre la Domenica del Mare, dedicata ai marittimi e ai pescatori. Prego per loro e per le loro famiglie, come pure per i cappellani e i volontari dell'Apostolato del Mare. Un ricordo particolare per coloro che in mare vivono situazioni di lavoro indegno; come pure per quanti si impegnano a liberare i mari dall'inquinamento”, ha detto Bergoglio nell’Angelus.

