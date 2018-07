Bolivia, Evo Morales operato per l'asportazione di un "piccolo tumore"

Il presidente boliviano Evo Morales è stato operato per la rimozione di un tumore. Lo ha reso noto con un post su Twitter in cui è stato precisato che la "piccola" massa è stata individuata durante un check-up di routine.

"Grazie per la vostra soliedarietà"

Nel suo post, il 58enne presidente, in carica dal 2006 e intenzionato a correre per un quarto mandato nel 2019, ha pubblicato una foto di se stesso durante una visita medica. L'immagine, che ritrae Morales sul letto d'ospedale circondato dai sanitari, è accompagnata da un messaggio personale del presidente che annuncia di stare bene al 100% e che verrà dimesso nella giornata di giovedì 5 luglio. "Sono molto grato per tutta la vostra solidarietà, le vostre preghiere e benedizioni. Nel check up di routine hanno rilevato un piccolo tumore che è stato rimosso in modo soddisfacente attraverso un'operazione di emergenza ma a basso rischio", ha scritto Morales.

La precedente operazione a Cuba

L'ufficio del presidente ha reso noto che Morales è stato curato in una clinica privata nella città di La Paz. L'agenzia di stampa statale Abi, citata da Reuters, ha aggiunto che il presidente "pratica regolarmente sport e lavora nel suo ufficio normalmente dalle cinque del mattino fino a mezzanotte", senza aggiungere ulteriori dettagli sulla collocazione del tumore asportato. Morales, 58 anni, è un ex contadino e il primo presidente indigeno del paese. In precedenza è stato sottoposto a un intervento chirurgico a Cuba per rimuovere un tumore benigno dalla gola e a un altro intervento in Bolivia per lesioni al ginocchio dovute a un contrasto durante una partita di calcio.