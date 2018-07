Thailandia, troppa acqua nella grotta: slitta il recupero dei ragazzi

Il tentativo di riportare in superficie 12 ragazzi intrappolati nella grotta Tham Luang assieme al loro allenatore non avverrà oggi perché il livello dell'acqua non è sceso abbastanza per provare una traversata che richiede estesi periodi di immersione. Lo ha annunciato in una conferenza stampa Narongsak Osatanakorn, il governatore locale che dirige le operazioni di soccorso (FOTO).

"Inizieranno a nuotare quando possibile"

I giovani calciatori, tra gli 11 e i 16 anni, intrappolati in una grotta nella provincia settentrionale thailandese di Chang Rai dal 23 giugno "cominceranno a nuotare nelle acque delle strette caverne verso l'uscita, distante 3 chilometri, quando sarà possibile", precisa Ruetaiwan Patisen, la portavoce dei soccorritori, assicurando che gli intrappolati stanno bene. Con loro ci sono dieci soldati, che hanno impiegato circa 4 ore per raggiungerli.

Nuovo video

Intanto, un nuovo video dei Navy Seal Thai pubblicato su Facebook mostra i 12 ragazzini tra gli 11 e i 16 anni in buona salute. Sorridono davanti alle telecamere, avvolti in coperte di Mylar argentate, presentandosi e dicendo di stare bene.

La vicenda

I 12 ragazzi e il loro allenatore di 25 anni sono entrati nella grotta di Tham Luang, vicino al confine con la Birmania e il Laos, dopo l’allenamento calcistico sabato, nonostante un segnale avvertisse che il labirinto era soggetto a inondazioni. Poi, quando le piogge monsoniche hanno bloccato l'ingresso principale della grotta, sono rimasti intrappolati.