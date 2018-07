Terremoto in Albania, magnitudo 5.1: scosse avvertite in Puglia

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.1 della scala Richter si è registrata in mattinata in Albania, attono alle 11. Il sisma è stato avvertito distintamente anche nel vicino Montenegro, ma anche in Puglia, tra Brindisi, Bari e Lecce.

Registrate 25 scosse



Come riferiscono i media regionali, l'epicentro è stato localizzato a nord di Durazzo, a 31 chilometri a nordest di Tirana e a una profondità di 15 chilometri. Non si hanno al momento notizie di danni o vittime, anche se i cittadini della capitale albanese hanno abbandonato le proprie case. La scossa principale è stata seguita da altre due di minore entità. In tutto, i sismografi ne hanno registrate 25.