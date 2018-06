Thailandia, quarto giorno di ricerche per ragazzi bloccati in grotta

"Siamo ancora ottimisti sul fatto che siano ancora tutti vivi", ha detto il vicepremier thailandese Prawit Wongsuwon sui 12 ragazzini fra gli 11 e i 16 anni rimasti intrappolati da un'inondazione che ha bloccato l'entrata principale di una caverna. Come si vede in questo video postato su Facebook dall’ufficio comunicazione della provincia di Chiang Rai e diffuso da Storyful, i soccorritori lavorano incessantemente per raggiungere i ragazzi.

Rete di 25 km di cunicoli

La grotta Tham Luang Nang Non è una delle attrazioni turistiche più importanti, con una rete di cunicoli che si estende per 25 chilometri. Fuori dalla caverna decine di genitori pregano perché i ragazzi che facevano parte di una squadra di calcio siano trovati tutti salvi. Finalmente i sommozzatori della Marina sono potuti entrare nella grotta con bombole d'ossigeno e viveri. "Anche se non hanno niente da mangiare, dovrebbero avere da bere", ha aggiunto il vicepremier. La Marina potrà impiegare nelle ricerche anche droni subacquei. "La nostra squadra nella zona è entrata nella grotta la mattina presto e continuerà a camminare fino alla fine della grotta", ha scritto la Thai Navy Seal sulla sua pagina Facebook. "Porteremo il robot sottomarino per esplorare l'area in questione e per sapere quanto è grande e quanto profonda è l'acqua nella grotta per aiutare il subacqueo", ha detto Sawangtit Srikitsuwan, ingegnere aerospaziale e navale presso l'Università della Tecnologia di King Mongkut a Bangkok. I soccorritori hanno trovato biciclette e una motocicletta all'ingresso della grotta, lunedì, e i subacquei hanno detto di aver individuato impronte in una delle stanze della caverna. Le forti piogge sono comuni nella zona durante la stagione dei monsoni della Thailandia da maggio a ottobre, con alluvioni e frane.