Indonesia, traghetto naufraga nel lago Toba: 178 ancora dispersi

Almeno 178 persone risultano disperse a seguito di un incidente avvenuto nella serata del 18 giugno su un traghetto che stava navigando sul lago Toba, in Indonesia. Un bilancio ancora incerto (166 era stato il primo numero fornito dalle autorità), ma che potrebbe presto salire oltre le 180 persone scomparse. Secondo una prima ricostruzione l’imbarcazione, in balia di onde alte a causa del maltempo, si sarebbe scontrata con un'altra barca prima di affondare. Il lago vulcanico Toba è una popolare destinazione turistica e l'incidente è avvenuto alla fine del periodo di vacanza che segna la fine del Ramadan, in cui molte persone si spostano da un luogo all'altro del Paese.



Ancora incerto il numero esatto dei dispersi

Nei minuti immediatamente successivi all’incidente sono stati tratti in salvo 18 passeggeri, solo una minima parte di coloro che erano sull’imbarcazione. Due i cadaveri recuperati, secondo quanto riportano diversi media asiatici. Secondo molto testimonianze la nave, con lo scafo in legno, era oltremodo sovraffollata e trasportava anche dozzine di motociclette. "La mancanza di una lista ufficiale dei passeggeri ha reso difficile determinare il numero di vittime nell'incidente", ha comunicato la polizia locale. Stando alle informazioni fornite dai famigliari delle vittime, sull’imbarcazione potevano essere presenti fino alle 200 persone, nonostante la capacità stimata del mezzo fosse di 60 persone.

Le ricerche continuano

Le autorità locali hanno messo a disposizione circa 350 uomini per le operazioni di ricerca, che sono già state duramente criticate per l’incapacità di intervenire tempestivamente. In queste ore un'unità di subacquei, oltre a perlustrare il lago a una profondità di 25 metri, sta utilizzando un drone in grado si scendere fino a 200 metri sotto la superficie. Il lago Toba si estende per più di mille chilometri quadrati ed è profondo in diversi punti più di 400 metri.