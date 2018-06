Migranti, Merkel a Macron: le posizioni dell'Italia vanno considerate

Un segnale di vicinanza all'Italia sulla questione migranti (LO SPECIALE) arriva dall'incontro tra la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente francese Emmanuel Macron. I due leader si sono visti a Meseberg, in Germania, in occasione di un trilaterale dov'è presente anche il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker. "Accoglieremo le valutazioni dell'Italia sulla migrazione", ha detto Merkel sottolineando come l'Italia sia un Paese particolarmente esposto. Poi aggiunge: "La migrazione la concepiamo come sfida comune. Il nostro obiettivo resta una risposta europea. Vogliamo evitare che l'Europa si divida. Noi sosteniamo le proposte della Commissione e il rafforzamento di Frontex". L'immigrazione illegale, per la cancelliera, deve "essere ridotta" e si deve consentire a quella legale di arrivare perché "gli scafisti e trafficanti di uomini non possono decidere chi arriva in Europa". Mentre Macron ricorda: "In Europa servono più sovranità e più compattezza".

Volontà comune di riformare l'eurozona

Dopo aver fatto riferimento alle problematiche legate ai flussi migratori, Angela Merkel ed Emmanuel Macron hanno parlato dei progetti comuni di Germania e Francia sulle riforme dell'eurozona: "Oggi è una buona giornata per la collaborazione franco-tedesca, abbiamo raggiunto un buon risultato: siamo a favore di un budget dell'eurozona e della trasformazione del Meccanismo di solidarietà europeo (Esm) in un fondo monetario europeo", ha detto Merkel. Dello stesso avviso l'inquilino dell'Eliseo: "Le riforme dell'eurozona non si possono realizzare senza una chiara volontà e una visione comune, e questo è quello che vogliamo esprimere oggi qui con chiarezza". Lo stesso Macron ha citato come prioritarie l'unione bancaria, la trasformazione dell'Esm, che potrà aiutare la stabilità in Europa, e la creazione di un budget per l'eurozona, affermando che si tratta di "riforme a cui lavoriamo da tempo".

Data ultima modifica 19 giugno 2018 ore 17:30