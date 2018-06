Paura a Mosca, taxi su gruppo tifosi: 7 feriti. L'autista era ubriaco

Momenti di paura nel pomeriggio a Mosca: in pieno centro un taxi ha colpito un gruppo di pedoni a circa 200 metri dalla Piazza Rossa, in via Ilinka. Almeno 7 i feriti ma nessuno sarebbe in gravi condizioni. Secondo la polizia, che ha anche diffuso la patente di guida del tassista con le sue generalità e la sua foto, l'uomo ha perso il controllo del veicolo perché ubriaco. Come si vede in una foto pubblicata su Twitter da @gucodd, il Centro per l'organizzazione del traffico stradale del governo di Mosca, e diffusa da Storyful, sul posto si sono riversate forze dell'ordine e ambulanze.

Atto non intenzionale

Citato da un tweet della polizia russa, il tassista Anarbek Uulu Chynghyz, 28enne kirghiso, ha affermato che nell'incidente provocato non c'era alcuna intenzionalità. L'uomo è stato arrestato. Dei feriti, solo una donna ha riportato ferite di media gravità, gli altri sei lievi danni. Alcune delle persone coinvolte sarebbero di nazionalità messicana. La strada in cui è avvenuto l’incidente, situata nel cuore di Mosca, vicino al Cremlino, è stata transennata. La città in questi giorni è piena di turisti arrivati in Russia per i Mondiali. Proprio di fronte al luogo dell'incidente si stava tenendo una festa organizzata dalle istituzioni messicane per il Mondiale di Calcio (LO SPECIALE SU SKY SPORT).