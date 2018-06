New York, procura fa causa a Trump Foundation e richiede scioglimento

La procura di New York ha fatto causa alla Trump Foundation, la principale fondazione benefica legata al presidente statunitense e ai suoi tre figli Donald Jr., Ivanka ed Eric, accusata di "violazioni estese e persistenti della legge federale". Lo ha annunciato su Twitter la stessa procura, guidata da Barbara Underwood, che ha anche chiesto di sciogliere la fondazione caritatevole. Trump ha negato ogni accusa, rifiutando il patteggiamento.

Con i soldi ricevuti Trump avrebbe pagato anche un suo ritratto

Secondo l’accusa, la Trump Foundation avrebbe intrapreso un "coordinamento politico illegale" per influenzare le elezioni presidenziali del 2016. Lo stesso Trump si sarebbe avvalso della fondazione per garantire un supporto alla sua campagna presidenziale. Avrebbe poi utilizzato il denaro raccolto per pagare dei patteggiamenti in casi giudiziari che riguardavano gli affari della famiglia. Tra le accuse anche l'aver pagato con i soldi ricevuti un suo ritratto da 10mila dollari, che è stato appeso in uno dei suoi golf club.

Trump: giudici "squallidi democratici di New York"

Trump ha negato ogni accusa, definendo su Twitter "squallidi Democratici di New York" i giudici della procura di New York. "È una fondazione che ha ricevuto 18milioni e 800mila euro e ha dato in beneficienza più soldi di quanto abbia ricevuto", ha aggiunto il presidente statunitense, fresco del ritorno dallo storico incontro a Singapore con il leader coreano Kim Jong-un.