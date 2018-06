Usa, procione scala palazzo di 25 piani. VIDEO

Un piccolo procione ha scalato un palazzo di 25 piani a Saint Paul, Minnesota. La curiosa impresa, durata più di 20 ore, è stata documentata in diretta streaming dai giornali locali e fotografata dalle persone dentro all'edificio, diventando virale con l'hashtag #mprraccoon.

L'impresa

Ieri pomeriggio l'animale era stato notato per strada da alcuni passanti così i pompieri hanno tentato di catturarlo. L'animale per paura ha iniziato a salire le pareti del grattacielo rimanendo per 20 ore sul palazzo. Questa mattina è infine arrivato in cima, riposandosi sui cornicioni. La radio Minnesota Public Radio ha lanciato l'hastag #mprracoon, unendo il proprio nome alla parola "raccon" (procione), utilizzato sui social da tutte le persone preoccupate per la sorte dell'animale. Infine ha raggiunto Ha raggiunto il tetto della UBS Tower di St. Paul, dove è stato soccorso da personale veterinario e portato in salvo.