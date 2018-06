Usa, muore annegata in piscina la figlia dello sciatore Bode Miller

Tragedia per l'ex sciatore statunitense Bode Miller. L'oro olimpico a Vancouver 2010 ha perso la figlia di appena 19 mesi, Emeline Gier, annegata in piscina durante una festa a cui erano presenti entrambi i genitori. Secondo le prime ricostruzioni la bambina è caduta in acqua ma nonostante gli immediati soccorsi per rianimarla non c’è stato nulla da fare. Emeline Miller era la secondogenita del campione di sci e della moglie, la campionessa di pallavolo Morgan Beck, sposata nel 2012. L'incidente mortale è avvenuto in una villa a sud di Los Angeles, in California.

La tragedia nella piscina in casa di un vicino

L'episodio è avvenuto domenica: Miller e la moglie erano ospiti di una festa a casa di un vicino e appena hanno visto la bambina in acqua hanno subito chiamato i soccorsi, ma tutto si è rivelato inutile. Lo ha raccontato il capitano dei vigili del fuoco Tony Bommarito. La bambina è morta ieri all'ospedale di Orange County. "Siamo più che devastati - ha scritto Miller su Instagram - la nostra bimba Emmy è morta. Mai nella vita avrei potuto pensare di provare un dolore simile". La polizia ha aperto un'inchiesta. La federazione statunitense di sci ha espresso un messaggio di condoglianze via Twitter a Miller e alla sua famiglia.

Lo sciatore più vincente nella storia Usa

Bode Miller, 40 anni, è stato lo sciatore più vincente nella storia degli Stati Uniti, con 33 vittorie in Coppa del Mondo, sei medaglie olimpiche e quattro ori mondiali. Si è ritirato ufficialmente qualche mese fa. Miller, che ha altri tre figli, ha chiesto in queste ore il rispetto della propria privacy.