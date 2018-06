Incendio all'aeroporto di Francoforte: 6 feriti lievi

Un incendio divampato su una delle piste dell’aeroporto di Francoforte, in Germania, ha causato il lieve ferimento di sei persone. Secondo quanto riferito dalle autorità, un mezzo che stava rimorchiando un aereo della Lufhtansa verso un gate è andato in fiamme provocando danni e un'ampia colonna di fumo nero. Il velivolo, che al momento dell’incidente era vuoto, stava per far imbarcare i passeggeri diretti a Philadelphia, negli Stati Uniti. A causa del fumo provocato dall’incendio, le cui ragioni sono ancora da accertare, sei persone hanno riportato irritazioni alle vie respiratorie.

Nessun disagio al traffico aeroportuale

Ad eccezione del volo che era diretto negli Usa, l’incidente non ha intaccato la funzionalità dell'aeroporto, che ha garantito senza ulteriori disagi il traffico aereo. Flughafen Frankfurt am Main, è il più grande aeroporto della Germania ed è considerato il più importante in Europa per traffico merci. Al suo interno è ospitato anche l’hub principale di Lufthansa.