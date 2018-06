Sanzioni alla Russia, Mosca: positiva l'apertura dell'Italia

Pallanuoto, la Len Champions League in esclusiva su Sky Sport HD

Dal 7 al 9 giugno Genova ospita le otto squadre più forti del continente, in gara per conquistare il tetto d’Europa. Due italiane in vasca, Pro Recco e AN Brescia. I match su Sky Sport 2 HD e Sky Go e in streaming su sito, app e profilo Twitter di Sky Sport. LO SPECIALE