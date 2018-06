Gli cade il caffè a terra: il premier olandese pulisce il pavimento

Un primo ministro che pulisce i pavimenti del Parlamento Europeo. È accaduto il 5 giugno a Bruxelles dove il premier olandese, Mark Rutte, ha rimediato nel più pratico, ma meno istituzionale dei modi, a uno dei più classici incidenti accadutogli all'ingresso del palazzo istituzionale di Bruxelles: la caduta di una tazza di caffè.

Il caffè per terra

Il primo ministro stava attraversando le porte di sicurezza del Parlamento quando il bicchiere pieno di caffè che portava con lui gli è accidentalmente caduto dalle mani. Subito dopo l'inconveniente è stato lo stesso Rutte a sistemare le cose, chiedendo uno spazzolone e iniziando a ripulire il disordine. Le operazioni di pulizia di Rutte sono state accompagnate dai sorrisi di ringraziamento e dai consigli degli inservienti del Parlamento, arrivati sul luogo per aiutare il politico.

Video virale in Rete

Il tutto, come spesso accade, è stato ripreso in un video diffuso su internet e che è diventato virale nel giro di qualche ora. Le immagini del leader del Partito Popolare per la Libertà e la Democrazia alle prese con lo scopettone sono state pubblicata su Twitter da Dirk Janssen, ambasciatore olandese a Panama. Il diplomatico ha commentato il suo post chiedendo retoricamente: "Che cosa succede se il primo ministro versa il suo tasso di caffè? Una scena inequivocabilmente olandese". In una versione più lunga della clip, Rutte riceve anche anche una lezione da parte delle addette alle pulizie su come regolare la scopa alla sua altezza, in caso di nuovo incidente. L'umiltà di Rutte è stata applaudita su Twitter da diversi utenti, la maggior parte dei quali ha convenuto che altri leader potrebbero prendere spunto dal 51enne.