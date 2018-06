Londra, incendio al Mandarin hotel: 100 pompieri al lavoro

Un incendio è scoppiato al Mandarin Oriental hotel nel quartiere di Knightsbridge a Londra. Si tratta di una struttura di lusso situata nel centro della capitale inglese. Al momento non si ha notizia di feriti. Sono al lavoro un centinaio di pompieri e 15 autopompe per spegnere le fiamme divampate intorno alle 16 (ora locale, le 17 in Italia). Non è ancora stata individuata la causa dell’incendio.

Recente ristrutturazione

Una densa colonna di fumo nero, visibile da diverse parti della città, si è alzata dall’albergo. La strada di accesso è stata chiusa al traffico per permettere il passaggio dei mezzi di soccorso. L'hotel occupa uno storico edificio edoardiano in mattoni rossi di inizio '900 ed è stato rilevato nel 1996 dal Mandarin Oriental Hotel Group. La struttura è composta da 181 camere e solo il mese scorso era stata oggetto di una ristrutturazione da 185 milioni di sterline. Sono state realizzate nuove camere da letto, aree pubbliche, un ristorante e sala da pranzo e un nuovo centro benessere di lusso. L'hotel è famoso per il suo ristorante Dinner, gestito dallo chef Heston Blumenthal.