Gambero si stacca una chela scappando dalla zuppa: VIDEO

Dalla padella... alla libertà. Un gambero ha cambiato (a suo favore) il finale al famoso proverbio, riuscendo a fuggire alla sfortunata sorte di finire in una zuppa di pesce. O almeno così pare vedendo le immagini caricate su Tik Tok, app cinese per la condivisione di filmati.

Il video del gambero che fugge dalla zuppa

Una decisione dolorosa quella presa dal crostaceo: per scappare, una volta trovatosi sull'orlo della pentola bollente, ha infatti dovuto sacrificare una delle sue due grosse chele. Il video, scovato da Storyful, ha aperto un dibattito sulla piattaforma cinese Weibo.

Gli esperti: "La chela può ricrescere"

Decine di utenti hanno invitato l'autore del video, Jiuke, a non mangiare il gambero, visto il suo "grande desiderio di vivere", e lui ha fatto sapere di non averlo rimesso in pentola bensì in un acquario. Il sacrificio del crostaceo, dunque, non sarebbe stato vano. Secondo gli esperti intervistati da alcuni media, la chela del crostaceo potrebbe ricrescere.