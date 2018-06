Germania, leoni e tigri in fuga da uno zoo. Catturati dopo alcune ore

Salvini: stop a clandestini. Fontana: famiglie gay non esistono

Il neoministro della Famiglia: "Disincentivare aborti, difendere famiglia naturale mentre le arcobaleno per la legge non esistono". Ma il leader leghista frena: "Unioni civili e aborto non in discussione". Poi su immigrazione dice: "Finita la pacchia per gli irregolari "