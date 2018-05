Texas, sparatoria in una scuola: almeno 8 morti. Fermato l'assalitore

Sparatoria in una scuola superiore a Santa Fe, Texas. Almeno otto persone sono morte, riporta l'emittente televisiva ABC13, che cita la conferma della polizia. Non è ancora chiaro il numero dei feriti. La scuola è in lockdown, circondata e isolata dalle forze dell'ordine. L'aggressore sarebbe uno studente ed è stato fermato, probabilmente dopo uno scontro a fuoco con la polizia. Un altro sospetto sarebbe in custodia. L'istituto ha confermato su Facebook che ci sono diversi feriti confermati, ma non chiarisce quanti siano. Il liceo di Santa Fe si trova a una cinquantina di chilometri a Sud-est di Houston.

Le prime testimonianze

Anche alcuni testimoni hanno segnalato la presenza di feriti: in un'intervista telefonica con l'emittente televisiva di Houston KTRK, uno studente ha raccontato "che un uomo armato è entrato in classe e ha cominciato a sparare". Il testimone dice di avere anche visto una "ragazza ferita alla gamba".

Gli spari dopo un'esercitazione ad hoc

Gli spari sarebbero cominciati cinque minuti dopo un'esercitazione anti sparatoria: lo ha raccontato in una telefonata alla Cnn una studentessa della scuola di Santa Fe. "La giornata era cominciata normalmente, avevamo finito la prima ora e poi è scattata l'esercitazione anti sparatoria, ma cinque minuti dopo abbiamo sentito dei colpi", ha detto la ragazza.

Data ultima modifica 18 maggio 2018 ore 17:16