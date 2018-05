Migranti, bimba curda uccisa durante inseguimento polizia in Belgio

Una bambina di due anni di origini curde che viaggiava su un furgone con altri 26 migranti adulti è stata uccisa da un colpo d'arma da fuoco durante un inseguimento della polizia. L’episodio è avvenuto ieri, 18 maggio, a Mons, in Belgio, e sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta. A confermare le cause della morte, ha spiegato la Procura, è stata l'autopsia. Come riportano i media locali, la bimba è morta in ambulanza, durante il trasporto in ospedale.

Il furgone non si era fermato all’alt

"L'autopsia ha stabilito che la causa della morte è stata una pallottola che l'ha colpita sulla guancia", ha fatto sapere il primo sostituto procuratore di Mons. Che però non si sbilancia sulla fonte del proiettile: "Dobbiamo prima confrontare i risultati". La polizia aveva aperto il fuoco sul furgone che non si era fermato all'alt, innescando così un inseguimento tra Namur e Maisie'res, un sobborgo di Mons, a sud-ovest di Bruxelles. "Un tragico evento con conseguenze drammatiche. L'indagine è in corso", ha twittato il ministro dell'Interno belga Jan Jambon.