Matrimonio reale, sarà Carlo ad accompagnare Meghan all'altare

Il Principe Carlo accompagnerà Meghan Markle all'altare. Dopo l'incertezza degli ultimi giorni in seguito all'annuncio dell'assenza del padre Thomas, Kensington Palace ha reso nota la scelta: sabato 19 maggio il papà dello sposo farà le veci di quello della sposa, scortandola lungo la navata della St. George's Chapel. A chiederlo è stata Meghan stessa.

L'annuncio

"Ms. Meghan Markle ha chiesto a Sua Altezza Reale il Principe di Galles di accompagnarla lungo la navata della St George's Chapel nel giorno del suo matrimonio - scrive in un comunicato ufficiale Kensington Palace -. Il Principe di Galles è felice di accogliere Ms. Markle nella Famiglia Reale in questo modo".

La reazione di Carlo

La richiesta di Meghan ha suscitato eccitazione nel futuro suocero, già felice del matrimonio. Come riporta il Telegraph, in un'intervista rilasciata la scorsa settimana a Nizza, aveva dichirato: "È assolutamente meraviglioso. Sarà un giorno veramente speciale per tutti". Inizialmente si era pensato che sarebbe stata Doria Ragland, la madre di Meghan, a scortarla all'altare, incarico per cui la donna aveva anche ricevuto la benedizione dall'ex marito Thomas Markle. Il protocollo reale non prevedeva ostacoli nella scelta della madre o di un membro della famiglia reale, ma Meghan avrebbe anche potuto scegliere di andare da sola all'altare, se lo avesse desiderato.

L'assenza di Thomas Markle

Thomas Markle, padre di Meghan, non potrà presenziare al matrimonio a causa di un intervento al cuore. Tuttavia, come ha riportato Tmz, il vero motivo dell'assenza sarebbe da ricercare nell'accordo fatto dal padre della sposa con un'agenzia fotografica per vendere immagini riservate dei castelli di Windsor e dell'abito di nozze della figlia. Avrebbe dunque deciso di non partecipare per non metterla in imbarazzo dopo questo episodio.