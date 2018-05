George Bush Senior è stato dimesso dall'ospedale di Houston

L'ex presidente George H.W. Bush è stato dimesso dall'ospedale Metodista di Houston, in Texas, dove era stato ricoverato lo scorso 22 aprile. Lo ha reso noto il suo portavoce, Jim McGrath, sottolineando che l'ex presidente statunitense "sta bene ed è felice di tornare a casa" dopo la pericolosa infezione al sangue che lo ha colpito.

Bush torna a casa

Il figlio Jeb Bush, ex governatore della Florida ed ex aspirante inquilino della Casa Bianca, ha ringraziato tutti "per le preghiere" e confermato che il padre "sta tornando a casa". Già nei giorni scorsi era trapelato ottimismo. Il 3 aprile, Bush Sr. si era fatto sentire su Twitter, affermando che l'atrio (che l'ospedale ha intitolato a lui e alla moglie Barbara) "è bello" e che i "dottori e infermieri sono molto gentili". Sottolineando però, nello stesso cinguettio, la sua voglia di tornare a casa. "Non ho intenzione di spostare qui la mia residenza. Non appena ottengo il disco verde sono fuori".



Il ricovero e le cure

Bush, 93 anni, era stato ricoverato domenica 22 aprile, il giorno dopo i funerali della moglie Barbara. Il portavoce Jim McGrath aveva subito affermato che l'ex presidente stava rispondendo alle cure. Ma la notizia era stata accompagnata comunque da preoccupazione, legata soprattutto all'età di Bush. I primi passi avanti si sono avuti il 25 aprile, quando la famiglia ha comunicato che l'ex inquilino della Casa Bianca aveva lasciato il reparto di terapia intensiva. "È stato spostato in una regolare stanza per pazienti dove resterà per riprendersi ancora per di diversi giorni", aveva spiegato McGrath. "È attento, parla con il personale dell'ospedale, i familiari e gli amici e i medici sono molto soddisfatti per i progressi". Prima delle dimissioni definitive e dell'effettivo ritorno a casa.