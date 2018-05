Al Royal Wedding Meghan Markle sarà accompagna all'altare dal padre

Thomas Markle, il padre di Meghan, accompagnerà la figlia all'altare il prossimo 19 maggio. È arrivata la conferma ufficiale.

L'incontro con la famiglia reale

Thomas Markle, 73enne oggi in pensione, è stato un direttore della fotografia per alcuni famosi show televisivi statunitensi e da tempo vive in Messico. Si è separato dalla madre di Meghan (Doria Ragland, insegnante di yoga e terapista 61enne che oggi vive a Los Angeles) quando la promessa sposa di Harry aveva sei anni. I due voleranno in Inghilterra qualche giorno prima della cerimonia per incontrare la famiglia reale. Harry e Meghan, ha dichiarato un portavoce di Kensington Palace, "non vedono l'ora di accogliere" i genitori dell'attrice a Windsor. Il loro arrivo è atteso "nella settimana delle nozze", in modo da avere tempo da trascorrere con (tra gli altri) "la regina, il duca di Edimburgo, il principe di Galles, la duchessa di Cornovaglia, il duca e duchessa di Cambridge". Se il padre accompagnerà Meghan all'altare, anche la madre avrà un ruolo "ufficiale": sarà lei a salire a bordo dell'auto che poterà la figlia in chiesa. Assisteranno la sposa ma non dovrebbero avere l'incarico di damigelle le due più strette amiche di Meghan, l'autrice Lindsay Roth e la stilista Jessica Mulroney.

I fratellastri di Meghan

Non ci sono notizie ufficiali su Thomas Markle Jr e Samantha Grant, fratellastro e sorellastra di Meghan. Secondo indiscrezioni non dovrebbero aver ricevuto alcun invito. Non sorprende, viste le esternazioni di Thomas. In una lettera pubblicata da InTouch, il 51enne aveva affermato che neppure il padre era stato invitato. E aveva inoltre "avvertito" Harry, sostenendo che sposare Meghan sarebbe stato "il più grande errore nella storia dei matrimoni reali". Thomas (figlio avuto dal padre di Meghan durante il suo primo matrimonio) descrive la sorellastra come una donna "superficiale e presuntuosa" che "si sta prendendo gioco" del principe.

Il ricordo di Diana

Più coesa sembra la situazione nella famiglia reale allargata. Harry ha infatti invitato anche i tre fratelli della madre Diana (non sempre morbidi nei confronti di Buckingham Palace) Earl Spencer, Sarah McCorquodale e Jane Fellowes. Quest'ultima terrà anche una lettura che, afferma Kensington Palace, "contribuirà a celebrare il ricordo" della principessa Diana nel giorno del matrimonio. Come già noto sarà poi William a fare da testimone al fratello Harry. Dovrà quindi, come da tradizione, portare le fedi durante la cerimonia e tenere un discorso nel corso del successivo banchetto.