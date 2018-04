Disgelo tra Coree, dal 5 maggio Pyongyang avrà il fuso orario di Seul

Il disgelo tra Nord e Sud Corea passa anche dall'orologio. Dal 5 maggio Pyongyang e Seul avranno lo stesso fuso orario. Lo ha annunciato il Parlamento nordcoreano, che così decide (dopo quasi tre anni) di spostare le lancette di mezz'ora avanti.

I 30 minuti della discordia

"È il primo passo per la riconciliazione e l'unità" tra le due Coree, hanno riportato i media di Stato. L'annuncio arriva dopo la rivelazione da parte del governo di Seul di aver ritardato di 30 minuti gli orologi in occasione del summit tra i due leader Kim Jong-un e Moon Jae-In del 27 aprile. Rispetto al meridiano di Greenwich d'ora in poi in Corea del Nord ci saranno 9 ore di differenza (come avviene già in Corea del Sud) e non 8 e mezzo. Si tratta di una decisione che sottolinea l'apertura di Kim Jong-un. Il leader nordcoreano aveva deciso di spostare le lancette di 30 minuti il 15 agosto del 2015 per celebrare il 70esimo anniversario della liberazione dal Giappone. Le 8 ore e mezza di scarto rispetto a Greenwich, infatti, erano originariamente in vigore sulla penisola prima del 1910, anno di invasione da parte delle truppe nipponiche.

La visita del ministro cinese

Altro segnale di distensione arriva con la notizia del ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, che sarà impegnato in una visita in Corea del Nord da mercoledì a giovedì prossimo. Per ora non ci sono altri dettagli sull'incontro. I riflettori intanto sono già puntati su un altro potenziale storico vertice: quello atteso tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-Un. Prima della stretta di mano tra le due Coree, l'inquilino della Casa Bianca aveva ipotizzato un summit a giugno.