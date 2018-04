Il corso più seguito nella storia di Yale insegna ad essere felici

Il corso più popolare di sempre all'università di Yale insegna come essere felici. "Psicologia e la buona vita" - o, come lo hanno soprannominato gli allievi di una delle più prestigiose e competitive università d'America, "Happines 101" - ha raccolto questo semestre 1.200 iscritti, pari a un terzo dell'intero corpo studentesco. Il successo delle lezioni arriva grazie ai consigli pratici su come usare il tempo o scegliere una carriera in modo da sentirsi appagati. E adesso "Psyc 157", il corso creato dalla professoressa di psicologia Laurie Santos, è disponibile gratuitamente online sulla piattaforma Coursera come parte di una serie di seminari sulla "scienza del benessere". La Finlandia è il Paese più felice del mondo, Italia solo 47esima

Superato ogni record

Come riporta il New York Times, lo scorso 12 gennaio, qualche giorno prima che fossero aperte le iscrizioni al corso, erano circa 300 gli studenti che si erano registrati. Dopo appena 72 ore, la cifra era raddoppiata, ma sono bastati altri tre giorni per raggiungere il numero record di 1.200 iscritti. Il record precedente risale al 1992, quando il corso intitolato "La psicologia e la legge" fu seguito da 1.050 studenti. In generale, anche le materie più popolari del famoso ateneo con sede nel Connecticut non superano mai i 600 iscritti. Il successo di "Happines 101" ha comunque spiazzato i vertici di Yale: all’inizio delle lezioni non c’era nessuna aula capace di contenere tutti gli studenti che avevano intenzione di partecipare, così la professoressa Santos è stata "costretta" a insegnare all’interno della Cappella di Battel, la chiesa che si trova all’interno del Campus.

"È la materia più dura di Yale"

La ricerca della felicità non pare semplice neppure nel popolare corso di Yale. È la stessa docente ad avvertire i suoi alunni: "La mia è la materia più difficile di tutta Yale perché gli studenti devono capire che parteciparvi implica un vero cambio in tutti gli aspetti della vita e che, per questa ragione, ciascuno deve confrontarsi e rendere conto a se stesso ogni singolo giorno".