Cina, sette studenti uccisi da un uomo con un coltello

Un uomo armato di coltello ha ucciso almeno sette ragazzini in Cina, ferendone altri 12 all'uscita di una scuola secondaria di Mizhi, nella provincia dello Shaanxi. Lo riferiscono le autorità cinesi, secondo quanto riporta la Bbc. Un sospettato è stato arrestato. Da quanto si apprende, i ragazzi - la cui età dovrebbe essere compresa tra i 12 e i 15 anni - si stavano dirigendo verso casa quando sarebbero stati assaliti dall’uomo alle 18.10 locali (circa le 11.10 in Italia). Fonti locali riferiscono che davanti all’istituto si trovavano decine di corpi insanguinati circondati dai coetanei e da altre persone scioccate dall'accaduto. I feriti hanno subito ricevuto le cure da parte del personale medico giunto sul luogo della strage e sono stati trasportati in ospedale.

L'omicida potrebbe essere un ex studente

Secondo un reporter di Shaanxi Radio and Television Station, che ha riferito il resoconto dei media localil, l'omicida potrebbe essere un ex studente ritiratosi dall'istituto che avrebbe agito "per vendetta verso la società". Come ricorda la Bbc, in Cina negli ultimi anni ci sono stati numerosi attacchi di questo tipo. A febbraio, un uomo armato di coltello aveva ucciso una donna e ferito altre 12 persone in un centro commerciale di Pechino, mentre nel giugno del 2017, un ex studente di 22 anni fu accusato del lancio di una bomba artigianale fuori da un asilo nella città di Xuzhou, provincia orientale di Jiangsu. In quell'attacco morirono sette persone.

Data ultima modifica 27 aprile 2018 ore 16:35