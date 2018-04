Da Singapore a New York in 20 ore senza sosta: il volo più lungo

Si volerà da Singapore a New York senza scali. Lo afferma Singapore Airlines che entro la fine dell'anno inaugurerà la nuova rotta della durata di 20 ore, superando di tre ore il record segnato con la Londra-Perth della Qantas Airlines.

Rivoluzione Airbus ULR

Come riporta Cnn, la rotta Singapore-New York sarà effettuata con aerei Airbus A350-A900ULR, sigla che sta per Ultra Long Range (ultra lungo raggio). Il primo test è stato eseguito il 23 aprile scorso. Questo aereo sarà in grado di percorrere quasi 18mila chilometri, aumentando di quasi 3mila chilometri lo standard della precedente versione dell'A350, grazie ai 24mila litri di carburante in più che sarà in grado di stivare. Questo vantaggio si ripercuote sul peso: 280 tonnellate, 5 in più rispetto allo standard precedente.

Comfort e design

Per rendere il viaggio più confortevole, il design interno dell'aereo è pensato per ricordare quello di una stanza, abbandonadno per quanto possibile quello degli aerei da passeggeri tradizionali. I soffitti sono alti, l'illuminazione sfrutta la tecnologia LED, i livelli di inquinamento acustico sono bassissimi. Secondo Florent Petteni, direttore marketing per la linea A350, l'esperienza sarà complessivamente confortevole dato che "tutto è stato fatto seguendo uno scopo".

Nel segno dell'ottimizzazione

Ad esempio, grazie all'impiego del carbonio, è stato possibile inserire nella fusoliera ampie finestre panoramiche, in modo tale che ogni passeggero avesse uno sbocco sul cielo. Allo stesso tempo il velivolo è in grado di garantire il buio completo. Per evitare stress acustici, l'impianto di circolazione dell'aria è stato studiato per essere silenziosissimo. Nella parole di Marisa Lucas-Ugena, capo del marketing di Airbus, tutto del nuovo ULR è stato fatto all'insegna dell'ottimizzazione.